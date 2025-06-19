Футболістка Мадлен Райт підкорила Instagram новими гарячими фото

Найкрасивіша футболістка у світі опублікувала нові пікантні фото
У світі футболу багато красивих дівчат, але окремо від всіх залишається Мадлейн Райт. До того ж вона досі є найпопулярнішою футболісткою на OnlyFans.
Цього разу Райт опублікувала нові гарячі фото в Instagram.
Цікаво, що Райт популярна не лише на платних сайтах 18+. В Instagram у неї теж немаленька аудиторія, яка становить 320 тисяч фоловерів.
Найпопулярніша футболістка на сайті для дорослих
Англійська футболістка "Чешем Юнайтед" вкотре привернула увагу шанувальників, опублікувавши в Instagram пікантні фото у літній сукні, що ідеально підкреслила її потужну фігуру.
Знімки, які демонструють впевненість і сексуальність, вже давно стали візитівкою Мадлен та викликали справжній ажіотаж у фоловерів.
Райт, яка ще відвертіша на OnlyFans, де вона публікує контент за великі кошти, уміло поєднує спортивну кар’єру з модельною. Дівчину часто просять бути моделлю для різних товарів. Найпопулярніша вона в рекламі спідньої білизни та купальників.
Нагадаємо, раніше про Ярославу Магучіх дізнались п'ять цікавих фактів.
У "Динамо" Київ відреагували на жеребкування Ліги чемпіонів.
Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін вирішив залишитись в клубі.
Срібна призерка Олімпійських ігор в стрибках у висоту Нікола Оліслагерс розповіла, як на останньому турнірі перемогла Магучіх.
Читайте Новини.LIVE!