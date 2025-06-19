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Головна Спорт Найкрасивіша футболістка у світі опублікувала нові пікантні фото

Найкрасивіша футболістка у світі опублікувала нові пікантні фото

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 07:19
Футболістка Мадлен Райт підкорила Instagram новими гарячими фото
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright
Ключові моменти Найпопулярніша футболістка на сайті для дорослих

У світі футболу багато красивих дівчат, але окремо від всіх залишається Мадлейн Райт. До того ж вона досі є найпопулярнішою футболісткою на OnlyFans.

Цього разу Райт опублікувала нові гарячі фото в Instagram.

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Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

Цікаво, що Райт популярна не лише на платних сайтах 18+. В Instagram у неї теж немаленька аудиторія, яка становить 320 тисяч фоловерів.

Найпопулярніша футболістка на сайті для дорослих

Англійська футболістка "Чешем Юнайтед" вкотре привернула увагу шанувальників, опублікувавши в Instagram пікантні фото у літній сукні, що ідеально підкреслила її потужну фігуру.

Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

Знімки, які демонструють впевненість і сексуальність, вже давно стали візитівкою Мадлен та викликали справжній ажіотаж у фоловерів.

Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

Райт, яка ще відвертіша на OnlyFans, де вона публікує контент за великі кошти, уміло поєднує спортивну кар’єру з модельною. Дівчину часто просять бути моделлю для різних товарів. Найпопулярніша вона в рекламі спідньої білизни та купальників.

Мадлен Райт
Мадлен Райт. Фото: instagram.com/madelene_wright

Нагадаємо, раніше про Ярославу Магучіх дізнались п'ять цікавих фактів.

У "Динамо" Київ відреагували на жеребкування Ліги чемпіонів.

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін вирішив залишитись в клубі.

Срібна призерка Олімпійських ігор в стрибках у висоту Нікола Оліслагерс розповіла, як на останньому турнірі перемогла Магучіх.

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Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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