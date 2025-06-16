Оліслагерс здивувала заявою про Магучіх після перемоги над українкою

Нікола Оліслагерс перед фінальним стрибком. Фото: скриншот YouTube

Австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс здобула свою першу перемогу на етапі Діамантової ліги в поточному сезоні. Турнір пройшов у Стокгольмі й став місцем несподіваних змін в ієрархії світового стрибка.

До змагань Оліслагерс посідала другу сходинку у світовому рейтингу, а головною її конкуренткою знову стала українка Ярослава Магучіх. На десяти попередніх етапах Діамантової ліги Ярослава була непереможною, нагадує "Суспільне Спорт".

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Нікола Оліслагерс на тлі Ярослави Магучіх. Фото: скріншот YouTube

У Стокгольмі обидві спортсменки взяли висоту 1,99 м, але саме Оліслагерс виявилася сильнішою, подолавши 2,01 м. Українка двічі не змогла взяти цю планку та спробувала 2,03 м, але безуспішно.

Кінець серії Магучіх

Таким чином, серія перемог Ярослави Магучіх на етапах Діамантової ліги була перервана. Це вже друга особиста перемога Оліслагерс над українкою в сезоні — раніше вона виграла на чемпіонаті світу в приміщенні в Нанкіні.

Після завершення змагань Оліслагерс поділилася своїми емоціями та зізналася, що змінила підхід до стартів — тепер намагається отримувати задоволення від процесу, а не концентруватися на результаті.

Нікола Оліслагерс (ліворуч) перед стрибком. Фото: скріншот YouTube

Що сказала Оліслагерс

"Це був приголомшливий день. Я подолала страх, тому що пропустила спроби на 1,93 та 1,97 м. Це було сміливо, але я поклалася на віру. Щоразу, коли відчувала хвилювання, я говорила: "Ісусе, я віддаю Тобі свій страх, а натомість отримую Твою любов". Це дарувало радість. Навіть змагаючись із найвидатнішими спортсменками, особливо з України, я не боюся діяти сміливо", — зазначила Нікола.

Як складається сезон

Оліслагерс додала, що почувається здоровою та вдячною за це. Після проблем із травмами минулого року вона впевнено повертається на топрівень. За її словами, все, що потрібно було зробити, вже зроблено в Австралії — зараз вона просто насолоджується змаганнями.

Наступний етап Діамантової ліги відбудеться 20 червня в Парижі.

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