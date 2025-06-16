Олислагерс удивила заявление о Магучих после победы над украинкой

Никола Олислагерс перед финальным прыжком. Фото: скриншот YouTube

Австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс одержала свою первую победу на этапе Бриллиантовой лиги в текущем сезоне. Турнир прошел в Стокгольме и стал местом неожиданных изменений в иерархии мирового прыжка.

До соревнований Олислагерс занимала вторую строчку в мировом рейтинге, а главной ее конкуренткой вновь стала украинка Ярослава Магучих. На десяти предыдущих этапах Бриллиантовой лиги Ярослава была непобедима, напоминает "Суспільне Спорт".

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Никола Олислагерс на фоне Ярославы Магучих. Фото: скриншот YouTube

В Стокгольме обе спортсменки взяли высоту 1,99 м, но именно Олислагерс оказалась сильнее, преодолев 2,01 м. Украинка дважды не смогла взять эту планку и попыталась 2,03 м, но безуспешно.

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Конец серии Магучих

Таким образом, серия побед Ярославы Магучих на этапах Бриллиантовой лиги была прервана. Это уже вторая личная победа Олислагерс над украинкой в сезоне — ранее она выиграла на чемпионате мира в помещении в Нанкине.

После завершения соревнований Олислагерс поделилась своими эмоциями и призналась, что изменила подход к стартам — теперь старается получать удовольствие от процесса, а не концентрироваться на результате.

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Никола Олислагерс (слева) перед прыжком. Фото: скриншот YouTube

Что сказала Олислагерс

"Это был потрясающий день. Я преодолела страх, потому что пропустила попытки на 1,93 и 1,97 м. Это было смело, но я положилась на веру. Каждый раз, когда чувствовала волнение, я говорила: "Иисус, я отдаю Тебе свой страх, а взамен получаю Твою любовь". Это дарило радость. Даже соревнуясь с величайшими спортсменками, особенно из Украины, я не боюсь действовать смело", — отметила Никола.

Как складывается сезон

Олислагерс добавила, что чувствует себя здоровой и благодарной за это. После проблем с травмами в прошлом году она уверенно возвращается на топ-уровень. По ее словам, все, что нужно было сделать, уже сделано в Австралии — сейчас она просто наслаждается соревнованиями.

Следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 20 июня в Париже.

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