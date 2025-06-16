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Главная Спорт Агуэро жестко поиздевался над Роналдо во время телеэфира

Агуэро жестко поиздевался над Роналдо во время телеэфира

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Дата публикации 16 июня 2025 11:31
Агуэро иронично высказался о шансах Роналду сыграть на ЧМ-2026
Серхио Агуэро в 2025 году. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Ключові моменти Что именно сказал Агуэро

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро вновь напомнил о своей любви к юмору. На этот раз шутки бывшего игрока "Барселоны" оказались направлены в адрес Криштиану Роналду.

Во время стрима с известным американским ютубером IShowSpeed он не удержался от саркастических комментариев в сторону португальца.

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Поводом стал матч клубного чемпионата мира, в котором "Интер Майами" с Лионелем Месси сыграл вничью против "Аль-Ахли" (0:0). Обсуждая игру, Агуэро обратился к стримеру: "Ты большой фанат Криштиану, верно? Я это уважаю. Он хороший игрок. Я предпочитаю Месси, конечно". 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду после победы в Лиге наций. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Что именно сказал Агуэро

После этого Серхио с иронией добавил: "Роналду играет сейчас на клубном чемпионате мира? Наверное, придется смотреть по телевизору". Эти слова вызвали смех у зрителей стрима.

Когда речь зашла о возможном участии Роналду в чемпионате мира 2026 года, Агуэро не остановился: "Он же недавно выиграл чемпионат Европы, нет? Ах, Лигу наций… Поздравляю".

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спорт футбол Криштиану Роналду Аль-Наср Клубный чемпионат мира по футболу
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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