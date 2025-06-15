Гимнасты сборной Украины опозорились в отеле в Германии

Сборная Украины по гимнастике. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Сборная Украины по спортивной гимнастике оказалась в центре скандала после завершения чемпионата Европы. В одном из номеров отеля в Лейпциге остался настоящий разгром.

Как сообщает "Телеграф", в комнате проживали Олег Верняев и Владислав Грика.

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После отъезда спортсменов в номере были разбиты лампы, сломана крышка унитаза и засорен сифон рвотными массами. На уборку номера потребовалось дополнительно 370 евро, которые, по информации источника, оплатил сам Верняев.

Владислав Грика (слева) и Олег Верняев. Фото: instagram.com/vladyslav_hryko/

Что известно о выступлении Украины на Евро-2025

На континентальном первенстве в Германии "сине-желтая" команда по спортивной гимнастике выиграла только одну медаль. Бронзу в опорном прыжке завоевал Назар Чепурной.

Этого результата оказалось недостаточно, чтобы компенсировать позорную репутацию после инцидента в отеле.

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