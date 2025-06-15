Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинские гимнасты устроили погром в отеле после Евро-2025

Украинские гимнасты устроили погром в отеле после Евро-2025

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 12:31
Гимнасты сборной Украины опозорились в отеле в Германии
Сборная Украины по гимнастике. Фото: instagram.com/verniaiev13/
Ключові моменти Что известно о выступлении Украины на Евро-2025

Сборная Украины по спортивной гимнастике оказалась в центре скандала после завершения чемпионата Европы. В одном из номеров отеля в Лейпциге остался настоящий разгром.

Как сообщает "Телеграф", в комнате проживали Олег Верняев и Владислав Грика.

Реклама
Читайте также:

После отъезда спортсменов в номере были разбиты лампы, сломана крышка унитаза и засорен сифон рвотными массами. На уборку номера потребовалось дополнительно 370 евро, которые, по информации источника, оплатил сам Верняев. 

Олег Верняев
Владислав Грика (слева) и Олег Верняев. Фото: instagram.com/vladyslav_hryko/

Что известно о выступлении Украины на Евро-2025

На континентальном первенстве в Германии "сине-желтая" команда по спортивной гимнастике выиграла только одну медаль. Бронзу в опорном прыжке завоевал Назар Чепурной.

Этого результата оказалось недостаточно, чтобы компенсировать позорную репутацию после инцидента в отеле. 

Напомним, лучшие украинские легкоатлетки уже 15 июня примут участие в важном международном турнире в Стокгольме. 

Где предпочли провести отпуск Ярослава Магучих, Александр Зинченко, Ольга Харлан и другие спортсмены. 

Виктор Леоненко дал негативную характеристику Арде Турану и усомнился в том, что "Шахтер" станет чемпионом. 

Супруга бывшей звезды "горняков" опубликовала кадры новой горячей фотосессии.

скандал спорт Олег Верняев Гимнастика спортивная гимнастика
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации