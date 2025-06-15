Гимнасты сборной Украины опозорились в отеле в Германии

Украинские гимнасты устроили погром в отеле после Евро-2025
Сборная Украины по спортивной гимнастике оказалась в центре скандала после завершения чемпионата Европы. В одном из номеров отеля в Лейпциге остался настоящий разгром.
Как сообщает "Телеграф", в комнате проживали Олег Верняев и Владислав Грика.
После отъезда спортсменов в номере были разбиты лампы, сломана крышка унитаза и засорен сифон рвотными массами. На уборку номера потребовалось дополнительно 370 евро, которые, по информации источника, оплатил сам Верняев.
Что известно о выступлении Украины на Евро-2025
На континентальном первенстве в Германии "сине-желтая" команда по спортивной гимнастике выиграла только одну медаль. Бронзу в опорном прыжке завоевал Назар Чепурной.
Этого результата оказалось недостаточно, чтобы компенсировать позорную репутацию после инцидента в отеле.
Напомним, лучшие украинские легкоатлетки уже 15 июня примут участие в важном международном турнире в Стокгольме.
Где предпочли провести отпуск Ярослава Магучих, Александр Зинченко, Ольга Харлан и другие спортсмены.
Виктор Леоненко дал негативную характеристику Арде Турану и усомнился в том, что "Шахтер" станет чемпионом.
Супруга бывшей звезды "горняков" опубликовала кадры новой горячей фотосессии.
Читайте Новини.LIVE!