Магучих и Левченко на BAUHAUS‑galan — расписание и трансляция

Где и когда смотреть Магучих и Левченко на турнире в Стокгольме
Этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме пройдет 15 июня на Олимпийском стадионе. Украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко заявлены в женский сектор легкоатлетического соревнования по прыжкам в высоту.
Украинцы смогут посмотреть трансляцию турнира в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.
Ярослава Магучих является обладательницей мирового рекорда года (2.10 м в Париже), которая выиграла Бриллиантовую лигу и чемпионат Европы. Юлия Левченко уже показала стабильные результаты, что гарантировало ей первый подиум в сезоне.
BAUHAUS‑galan — один из престижнейших этапов Бриллиантовой лиги, проводящийся ежегодно с 1967 года в Олимпийском стадионе Стокгольма. Это шанс пробиться в мировой элите и набрать важные очки перед чемпионатом мира.
Где и когда смотреть турнир с участием украинок
Трансляция этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме будет доступна на YouTube‑канале "Суспільне" с комментариями на украинском языке. Также турнир можно будет увидеть на официальных платформах турнира с международным эфиром. Прямая трансляция начнется в 18:00 по киевскому времени.
Выступления Магучих и Левченко в этом сезоне — настоящий подарок для фанатов. Олимпийская чемпионка уже доказала готовность к большим вершинам, а ее партнер по команде возвращается после травмы и намерена вернуться в топ‑5 мирового рейтинга.
Напомним, Юлия Левченко считается одной из самых красивых спортсменок Украины.
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