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Главная Спорт Где и когда смотреть Магучих и Левченко на турнире в Стокгольме

Где и когда смотреть Магучих и Левченко на турнире в Стокгольме

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Дата публикации 13 июня 2025 17:07
Магучих и Левченко на BAUHAUS‑galan — расписание и трансляция
Ярослава Магучих делится эмоциями после победы. Фото: скриншот YouTube
Ключові моменти Где и когда смотреть турнир с участием украинок

Этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме пройдет 15 июня на Олимпийском стадионе. Украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко заявлены в женский сектор легкоатлетического соревнования по прыжкам в высоту. 

Украинцы смогут посмотреть трансляцию турнира в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Ярослава Магучих является обладательницей мирового рекорда года (2.10 м в Париже), которая выиграла Бриллиантовую лигу и чемпионат Европы. Юлия Левченко уже показала стабильные результаты, что гарантировало ей первый подиум в сезоне.  

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: Новини.LIVE

BAUHAUS‑galan — один из престижнейших этапов Бриллиантовой лиги, проводящийся ежегодно с 1967 года в Олимпийском стадионе Стокгольма. Это шанс пробиться в мировой элите и набрать важные очки перед чемпионатом мира.

Где и когда смотреть турнир с участием украинок

Трансляция этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме будет доступна на YouTube‑канале "Суспільне" с комментариями на украинском языке. Также турнир можно будет увидеть на официальных платформах турнира с международным эфиром. Прямая трансляция начнется в 18:00 по киевскому времени. 

Выступления Магучих и Левченко в этом сезоне — настоящий подарок для фанатов. Олимпийская чемпионка уже доказала готовность к большим вершинам, а ее партнер по команде возвращается после травмы и намерена вернуться в топ‑5 мирового рейтинга.

Напомним, Юлия Левченко считается одной из самых красивых спортсменок Украины. 

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Жозе Моуринью пригласил в Турцию игрока сборной Англии, который хочет уйти из "Манчестер Юнайтед". 

спорт Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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