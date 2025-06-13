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Главная Спорт Арда Туран оскорбил Динамо и дал обещание фанам Шахтера

Арда Туран оскорбил Динамо и дал обещание фанам Шахтера

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Дата публикации 13 июня 2025 11:49
Арда Туран унизил Динамо и пообещал Шахтеру титул
Арда Туран общается с журналистами. Фото: скриншот YouTube
Ключові моменти Что Туран пообещал фанатам "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран громко обозначил амбиции команды на новый сезон. Он сделал заявление, которое не понравилось болельщикам "Динамо". 

В интервью клубной пресс-службе он заявил, что больше не допустит чемпионства киевского "Динамо".

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По словам Арды Турана, он уважает соперника, но ставит целью полное доминирование в украинском футболе. В приоритете у турецкого специалиста — возвращение титула и успешное выступление в еврокубках. 

Арда Туран
Арда Туран в "Шахтере". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Тренер подчеркнул, что команда будет учиться и прогрессировать, чтобы выступать на европейской арене на уровне четвертьфиналов и выше. Он напомнил, что сам не раз играл и побеждал на этом уровне и намерен передать этот опыт своим игрокам.

Что Туран пообещал фанатам "Шахтера"

В финале интервью Арда Туран пообещал болельщикам, что "Шахтер" снова станет чемпионом и будет достойно представлять Украину в Европе. Он подчеркнул, что в его карьере были как победы, так и поражения на высшем уровне, но именно они сделали его сильнее. Теперь он хочет привить ту же ментальность своей команде. 

"Мы будем играть лучше. Мы будем играть как "Шахтер", — заявил Туран. 

Напомним, в "Шахтере" приняли решение перенесли домашние еврокубковые поединки в другую страну. 

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спорт футбол ФК Шахтер Динамо тренер Арда Туран
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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