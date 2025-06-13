Арда Туран унизил Динамо и пообещал Шахтеру титул

Арда Туран общается с журналистами. Фото: скриншот YouTube

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран громко обозначил амбиции команды на новый сезон. Он сделал заявление, которое не понравилось болельщикам "Динамо".

В интервью клубной пресс-службе он заявил, что больше не допустит чемпионства киевского "Динамо".

Реклама

Читайте также:

По словам Арды Турана, он уважает соперника, но ставит целью полное доминирование в украинском футболе. В приоритете у турецкого специалиста — возвращение титула и успешное выступление в еврокубках.

Арда Туран в "Шахтере". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Тренер подчеркнул, что команда будет учиться и прогрессировать, чтобы выступать на европейской арене на уровне четвертьфиналов и выше. Он напомнил, что сам не раз играл и побеждал на этом уровне и намерен передать этот опыт своим игрокам.

Что Туран пообещал фанатам "Шахтера"

В финале интервью Арда Туран пообещал болельщикам, что "Шахтер" снова станет чемпионом и будет достойно представлять Украину в Европе. Он подчеркнул, что в его карьере были как победы, так и поражения на высшем уровне, но именно они сделали его сильнее. Теперь он хочет привить ту же ментальность своей команде.

"Мы будем играть лучше. Мы будем играть как "Шахтер", — заявил Туран.

Напомним, в "Шахтере" приняли решение перенесли домашние еврокубковые поединки в другую страну.

Как сейчас выглядит одна из лучших легкоатлеток Украины Юлия Левченко.

В "Ливерпуле" появятся как минимум 4 новых футболиста, за которых клуб заплатит огромные деньги.

Сборную Польши по футболу может возглавить россиянин Станислав Черчесов.