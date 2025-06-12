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Главная Спорт Шахтер отказался играть еврокубковые матчи в Польше и Германии

Шахтер отказался играть еврокубковые матчи в Польше и Германии

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 09:45
Шахтер выбрал новую страну для проведения еврокубковых матчей
"Шахтер" завоевал Кубок Украины в 2025 году. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Ключові моменти Возможные соперники "Шахтера" в квалификации

Донецкий "Шахтер" проведет домашние матчи первого раунда квалификации Лиги Европы сезона 2025/2026 на стадионе "Олимпии" ("Стожице"), который расположился в Любляне, Словения. Такое решение связано с тем, что команда проведет предсезонные сборы именно в этой стране.

В услугах "Шахтера" на европейской арене заинтересованы средние по уровню клубы, и первые игры пройдут именно в Словении, сообщает UA-Football

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"Горняки" начнут евросезон в Лиге Европы, а при неудаче в первом раунде перейдут во второй раунд Лиги конференций, где ставки будут выше. 

Артем Бондаренко
Артем Бондаренко в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Возможные соперники "Шахтера" в квалификации

В первом раунде "горняки" могут столкнуться с одним из следующих клубов: АЕК Ларнака (Кипр), "Хеккен" (Швеция), "Пакш" (Венгрия), "Левски" (Болгария), "Ильвес" (Финляндия), "Актобе" (Казахстан), "Приштина" (Косово) или азербайджанская "Зира". 

Во втором раунде среди потенциальных соперников фигурируют более именитые команды: турецкий "Бешикташ", нидерландский "Утрехт", шотландский "Хиберниан", румынский ЧФР Клуж, израильский "Хапоэль Беэр-Шева" и словенский "Целе".

"Шахтер" начал летний подготовительный период с серии контрольных матчей в Словении и Украине, готовясь к стартам 10 и 17 июля, когда пройдут первые отборочные поединки квалификации ЛЕ. 

Команда будет сеяной на всех стадиях отбора, что теоретически облегчает жеребьевку, но не гарантирует отсутствие неожиданных вызовов на пути в групповой этап.

Напомним, бывший голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин может перейти в итальянский клуб. 

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спорт футбол ФК Шахтер Лига Европы Словения
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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