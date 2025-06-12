Шахтар вибрав нову країну для проведення єврокубкових матчів

"Шахтар" здобув Кубок України 2025 року. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" проведе домашні матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2025/2026 на стадіоні "Олімпії" ("Стожице"), який розташувався в Любляні, Словенія. Таке рішення пов'язане з тим, що команда проведе передсезонні збори саме в цій країні.

У послугах "Шахтаря" на європейській арені зацікавлені середні за рівнем клуби, і перші ігри відбудуться саме в Словенії, повідомляє UA-Football.

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Артем Бондаренко в матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Можливі суперники "Шахтаря" у кваліфікації

У першому раунді "гірники" можуть зіткнутися з одним із таких клубів: АЕК Ларнака (Кіпр), "Хеккен" (Швеція), "Пакш" (Угорщина), "Левскі" (Болгарія), "Ільвес" (Фінляндія), "Актобе" (Казахстан), "Приштина" (Косово) або азербайджанська "Зіра".

У другому раунді серед потенційних суперників фігурують більш імениті команди: турецький "Бешикташ", нідерландський "Утрехт", шотландський "Хіберніан", румунський "ЧФР Клуж", ізраїльський "Хапоель Беер-Шева" та словенський "Целе".

"Шахтар" розпочав літній підготовчий період із серії контрольних матчів у Словенії та Україні, готуючись до стартів 10 та 17 липня, коли відбудуться перші відбіркові поєдинки кваліфікації ЛЄ.

Команда буде сіяною на всіх стадіях відбору, що теоретично полегшує жеребкування, але не гарантує відсутність несподіваних викликів на шляху до групового етапу.

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