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Форвард Шахтаря влітку може опинитися в АПЛ або Бундеслізі

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Дата публікації: 8 червня 2025 23:47
Егіналду з Шахтаря може перейти до клубу з Бундесліги або АПЛ
Форвард "Шахтаря" Егіналду. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" в друге трансферне вікно підряд може продати центрального нападника. В січні вони віддали Данила Сікана в "Трабзонспор".

Другим нападником може стати бразилець Егіналду, повідомив портал Sport1.de.

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Форвард "Шахтаря" Егіналду. Фото: "Шахтар"

"Шахтар" віддасть свого форварда

Бразильський 20-річний вінгер "Шахтаря" Егіналду, який в українському клубі в основному грає центрфорварда, є ціллю клубів із Німеччини.

Джерела стверджують, що оточення гравця спілкується щодо переходу Егіналду до Бундесліги. Конкретний клуб не називається, але також зазначається про інтерес і з боку англійської Прем’єр-ліги.

Зазначається, що Егіналду відкритий до переходу в ТОП-5 чемпіонатів Європи.

Егіналду приєднався до "Шахтаря" влітку 2023 року з "Васко да Гама" за 3,5 мільйона євро. За два сезони він провів 57 матчів, забив 10 голів і віддав 10 асистів.

Бразилець має контракт з "Шахтарем" до 3 червня 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 3 млн євро.

Нагадаємо, український центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний попросив клуб відпустити його в "ПСЖ".

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ФК Шахтар Футбол трансфери УПЛ Бундесліга АПЛ Егіналду
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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