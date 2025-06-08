Егіналду з Шахтаря може перейти до клубу з Бундесліги або АПЛ

Форвард Шахтаря влітку може опинитися в АПЛ або Бундеслізі
Донецький "Шахтар" в друге трансферне вікно підряд може продати центрального нападника. В січні вони віддали Данила Сікана в "Трабзонспор".
Другим нападником може стати бразилець Егіналду, повідомив портал Sport1.de.
"Шахтар" віддасть свого форварда
Бразильський 20-річний вінгер "Шахтаря" Егіналду, який в українському клубі в основному грає центрфорварда, є ціллю клубів із Німеччини.
Джерела стверджують, що оточення гравця спілкується щодо переходу Егіналду до Бундесліги. Конкретний клуб не називається, але також зазначається про інтерес і з боку англійської Прем’єр-ліги.
Зазначається, що Егіналду відкритий до переходу в ТОП-5 чемпіонатів Європи.
Егіналду приєднався до "Шахтаря" влітку 2023 року з "Васко да Гама" за 3,5 мільйона євро. За два сезони він провів 57 матчів, забив 10 голів і віддав 10 асистів.
Бразилець має контракт з "Шахтарем" до 3 червня 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 3 млн євро.
Нагадаємо, український центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний попросив клуб відпустити його в "ПСЖ".
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