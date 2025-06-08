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Главная Спорт Форвард Шахтера летом может оказаться в АПЛ или Бундеслиге

Форвард Шахтера летом может оказаться в АПЛ или Бундеслиге

Ua en ru
Дата публикации 8 июня 2025 23:47
Эгиналду из Шахтера может перейти в клуб из Бундеслиги или АПЛ
Форвард "Шахтера" Эгиналду. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" во второе трансферное окно подряд может продать центрального нападающего. В январе они отдали Даниила Сикана в "Трабзонспор".

Вторым нападающим может стать бразилец Эгиналду, сообщил портал Sport1.de.

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Форвард "Шахтера" Эгиналду. Фото: "Шахтер"

"Шахтер" отдаст своего форварда

Бразильский 20-летний вингер "Шахтера" Эгиналду, который в украинском клубе в основном играет центрфорварда, является целью клубов из Германии.

Источники утверждают, что окружение игрока общается относительно перехода Эгиналду в Бундеслигу. Конкретный клуб не называется, но также отмечается об интересе и со стороны английской Премьер-лиги.

Отмечается, что Эгиналду открыт к переходу в ТОП-5 чемпионатов Европы.

Эгиналду присоединился к "Шахтеру" летом 2023 года из "Васко да Гама" за 3,5 миллиона евро. За два сезона он провел 57 матчей, забил 10 голов и отдал 10 ассистов.

Бразилец имеет контракт с "Шахтером" до 3 июня 2028 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 3 млн евро.

Напомним, украинский центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный попросил клуб отпустить его в "ПСЖ".

Чемпион супертяжелого дивизиона Александр Усик обратился к Василию Ломаченко, как тот завершил карьеру.

"Тоттенхэм" и "МЮ" хотят купить футболиста сборной Украины.

ФК Шахтер Футбол трансферы УПЛ Бундеслига АПЛ Егиналду
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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