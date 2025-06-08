Усик поблагодарил Ломаченко за величие и влияние на бокс

Усик впервые прокомментировал решение Ломаченко завершить карьеру
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко завершил профессиональную карьеру. После соответствующего заявления многие боксеры поддержали украинца.
В Instagram к Ломаченко обратился его друг Александр Усик.
Усик обратился к Ломаченко
Усик опубликовал трогательный пост в социальных сетях, поблагодарив Ломаченко за его вклад и величие.
Александр напомнил, что его кум выиграл два олимпийских "золота" в 2008 году и в 2012-м и почти 400 любительских побед.
Усик считает, что Василий стал символом мастерства в движении, тайминге и точности, которые помогли в профессиональном ринге завоевать титулы в трех весовых категориях, доказав, что невозможное возможно.
"Спасибо за твое путешествие, преданность и величие. Ты один из величайших атлетов в мире спорта. Ты вдохновил миллионы, изменил игру и установил новые стандарты. Горжусь называть тебя другом, товарищем, братом. Твое наследие будет жить в сердцах бойцов, в мыслях болельщиков и в истории бокса", — написал Усик.
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