Бражко мстит за пренебрежение вызовом в сборную Украины

Владимир Бражко празднует триумфальный сезон. Фото: пресс-служба "Динамо"

Капитан молодежной сборной Украины Володимир Бражко оказался в эпицентре странной ситуации. Известно, что 23-летнего полузащитника включили в заявку на молодежное Евро-2025.

При этом Бражко снова проигнорировали при формировании национальной сборной на плей-офф Лиги наций, сообщает "Суспільне Спорт".

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Владимир Бражко является лидером U21 и один из главных героев квалификации. Он провел пять матчей отбора, в которых Украина одержала пять побед с общим счетом 12:2. Благодаря участию в тех играх Бражко имеет право играть на турнире, несмотря на возрастной лимит.

Владимир Бражко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Ребров не зовет капитана молодежки

Парадоксален и клубный статус игрока. Этой зимой Бражко хотел купить "Вулверхэмптон", но "Динамо" отказало. А с января он лишь четыре раза выходил в старте. Игрок фактически потерял место в основе, но остался важнейшим элементом "молодежки".

"Не знаю, почему не вызвали в национальную сборную — это решение тренера. Я просто буду играть в футбол. Сейчас поеду в молодежку, сыграю там. Очень надеюсь, что уже в следующем вызове окажусь в главной команде. Я сделаю все для этого", — объяснил Бражко.

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