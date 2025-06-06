Шепелев объяснил, как Александрия опередила Шахтер в УПЛ

Владимир Шепелев (справа) с голкипером "Александрии". Фото: instagram.com/shepeliev_8/

Исторический сезон "Александрии" в УПЛ завершился сенсационным вторым местом. Команда не только обеспечила себе участие в еврокубках, но и впервые в истории обошла "Шахтер", который традиционно доминирует в чемпионате Украины.

Защитник команды Владимир Шепелев признался, что был счастлив стать частью этого достижения, сообщает "Украинский футбол".

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Владимир Шепелев отметил, что у него отличное настроение после сезона, ведь футболисту удалось вписать свое имя в историю сразу двух клубов, завоевав "серебро" с "Александрией" и "золото" с "Динамо".

Владимир Шепелев во время игры. Фото: instagram.com/shepeliev_8/

Сезон был напряженным, и команда потеряла важные очки в матчах против "Руха" и "Карпат". Особенно больной оказалась ничья с первым из этих клубов на последних минутах, когда команда Руслана Ротаня полностью доминировала, но пропустила с пенальти.

"Александрия" не обращала внимания на фаворитов

Шепелев подчеркнул, что команда сосредотачивалась исключительно на своей игре. Успех "Александрии" стал результатом качественного состава, правильной подготовки и внутренней веры в свои силы, несмотря на силу соперников.

"Насколько я понял, от руководства было задание – третье место. Мы его выполнили, а потом появился шанс побороться за первое. В итоге стало второе. Прямых задач никто не ставил, но от тренерского штаба постоянно звучало: надо попасть в еврокубки", — заявил Шепелев.

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