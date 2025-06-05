Ротань хочет подписать украинца с международной карьерой

Ротань усилит Полесье игроком с международным опытом
Украинский нападающий Евгений Сердюк покинул болгарский ЦСКА 1948 и стал свободным агентом. Клубы УПЛ, включая "Полесье" и "Карпаты", проявляют интерес к игроку.
Команда из Болгарии на своем официальном сайте объявила о прощании с рядом игроков, среди которых оказался и экс-футболист "Динамо" и "Металлиста".
Контракт 27-летнего Сердюка истекает 30 июня. Обе стороны решили не продлевать соглашение. Форвард провел два сезона в чемпионате Болгарии, забив 8 голов в минувшем розыгрыше. ЦСКА 1948 хотел сохранить игрока, предлагая даже смену гражданства, но Сердюк отказался.
Ротань следит за ситуацией
Украинский специалист Руслан Ротань может пригласить игрока в "Полесье". Команда активно ищет усиления в линию атаки, а статус свободного агента делает Сердюка привлекательной целью. Варианты продолжения карьеры у форварда есть и в Украине, где интерес проявляли "Карпаты" и еще два клуба УПЛ.
"Я благодарен ЦСКА 1948 за предоставленную возможность и опыт, который я получил за эти два года. Сейчас я открыт для новых предложений и готов рассмотреть варианты продолжения карьеры, в том числе и в Украине", — заявил Сердюк.
Напомним, Лионель Месси в конце 2025 года уйдет из американского клуба "Интер Майами".
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