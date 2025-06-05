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Стало известно, куда Лионель Месси уйдет из Интера Майами

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Дата публикации 5 июня 2025 08:52
Месси готовится к переходу в новый клуб — где будет играть Лионель
Лионель Месси празднует гол с игроками "Интера". Фото: Reuters/Sam Navarro

Аргентинский футболист Лионель Месси не собирается завершать игровую карьеру в ближайшее время. Ветеран настроен выступать еще как минимум полтора года. 

По информации аргентинского журналиста Флавио Аззаро, Месси готовится к переходу в другой клуб.

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Лионеля Месси уже не интересует финансовая выгода от следующего трансфера. С 2023 года аргентинец выступает за "Интер Майами", с которым уже выиграл Кубок лиг, стал символом команды и привлекает к лиге MLS новых зрителей. Но теперь он задумывается о последнем шаге, который станет особенным.

Когда Месси уйдет из "Интера Майами"

Ожидается, что Лионель покинет американский клуб в декабре 2025 года. Именно тогда истекает текущий контракт, и именно тогда он намерен вернуться туда, где началась его футбольная история.

Речь идет о "Ньюэллс Олд Бойз" — клубе из аргентинского Росарио, где Месси начал делать первые шаги в футболе. В свое время он называл возвращение туда "мечтой всей жизни". Теперь она может осуществиться.

Лионель Месси
Месси с главным тренером сборной Аргентины Скалони. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

В нынешнем сезоне за "Интер Майами" Месси провел 18 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Он остается одним из главных лиц МЛС. 

Напомним, "Полесье" ожидает активная трансферная кампания, в команде появятся известные игроки

"Барселона" может потерять одну из своих звезд, на которую нацелился французский "ПСЖ". 

Один из ведущих футболистов "Зари" объяснил причину перехода в "Шахтер" из "Динамо". 

спорт футбол Лионель Месси Футбол трансферы Интер Майами
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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