Месси готовится к переходу в новый клуб — где будет играть Лионель

Лионель Месси празднует гол с игроками "Интера". Фото: Reuters/Sam Navarro

Аргентинский футболист Лионель Месси не собирается завершать игровую карьеру в ближайшее время. Ветеран настроен выступать еще как минимум полтора года.

По информации аргентинского журналиста Флавио Аззаро, Месси готовится к переходу в другой клуб.

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Лионеля Месси уже не интересует финансовая выгода от следующего трансфера. С 2023 года аргентинец выступает за "Интер Майами", с которым уже выиграл Кубок лиг, стал символом команды и привлекает к лиге MLS новых зрителей. Но теперь он задумывается о последнем шаге, который станет особенным.

Когда Месси уйдет из "Интера Майами"

Ожидается, что Лионель покинет американский клуб в декабре 2025 года. Именно тогда истекает текущий контракт, и именно тогда он намерен вернуться туда, где началась его футбольная история.

Речь идет о "Ньюэллс Олд Бойз" — клубе из аргентинского Росарио, где Месси начал делать первые шаги в футболе. В свое время он называл возвращение туда "мечтой всей жизни". Теперь она может осуществиться.

Месси с главным тренером сборной Аргентины Скалони. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

В нынешнем сезоне за "Интер Майами" Месси провел 18 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Он остается одним из главных лиц МЛС.

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