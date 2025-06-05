Месси готовится к переходу в новый клуб — где будет играть Лионель

Стало известно, куда Лионель Месси уйдет из Интера Майами
Аргентинский футболист Лионель Месси не собирается завершать игровую карьеру в ближайшее время. Ветеран настроен выступать еще как минимум полтора года.
По информации аргентинского журналиста Флавио Аззаро, Месси готовится к переходу в другой клуб.
Лионеля Месси уже не интересует финансовая выгода от следующего трансфера. С 2023 года аргентинец выступает за "Интер Майами", с которым уже выиграл Кубок лиг, стал символом команды и привлекает к лиге MLS новых зрителей. Но теперь он задумывается о последнем шаге, который станет особенным.
Когда Месси уйдет из "Интера Майами"
Ожидается, что Лионель покинет американский клуб в декабре 2025 года. Именно тогда истекает текущий контракт, и именно тогда он намерен вернуться туда, где началась его футбольная история.
Речь идет о "Ньюэллс Олд Бойз" — клубе из аргентинского Росарио, где Месси начал делать первые шаги в футболе. В свое время он называл возвращение туда "мечтой всей жизни". Теперь она может осуществиться.
В нынешнем сезоне за "Интер Майами" Месси провел 18 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Он остается одним из главных лиц МЛС.
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