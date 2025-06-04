Будковский назвал причину ухода в Шахтер из Динамо

Филипп Будковский перед матчем. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Форвард луганской "Зари" Филип Будковский поделился историей своего юношеского пути и вспомнил, как оказался в системе "Шахтера" после неудачной попытки попасть в академию "Динамо".

Будковский в интервью YouTube-каналу Дениса Бойко объяснил, как могла сложиться его футбольная карьера.

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Лидер "Зари" с детства выступал за киевское "Динамо" и позже за "Отрадный". На одном из юношеских турниров команда Филиппа Будковского выиграла группу, одолев в том числе и "Шахтер", а сам он стал лучшим бомбардиром. Несмотря на это, в академию "Динамо" его так и не пригласили.

Филипп Будковский в "Заре". Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

В "Шахтере" Будковского уже ждали

Футболист вспоминает, как тренер академии прямо заявил, что никто из "Отрадного" не попадет в состав, даже несмотря на победу в турнире. Позже скауты "Шахтера" вышли на его семью, и Будковский согласился на переезд.

Будковский (справа) во время выступлений за "Полесье". Фото: instagram.com/fcpolissya/

По его словам, в донецком клубе им уже интересовались — скаут заметил его еще во время турнира в Нидерландах. Будковский добавил:

"Один из тренеров подошел к маме и сказал, что мной интересуется "Шахтер". А потом уже и в академии сказали, что давно за мной следили. Но были суды: якобы я что-то должен "Динамо", хотя мне было 12 лет. За что там судиться — непонятно", — объяснил Будковский.

В сезоне 2024/2025 Филипп Будковский сыграл за "Зарю" 29 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

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