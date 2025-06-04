Будковский назвал причину ухода в Шахтер из Динамо

Известный форвард объяснил, почему поменял Динамо на Шахтер
Форвард луганской "Зари" Филип Будковский поделился историей своего юношеского пути и вспомнил, как оказался в системе "Шахтера" после неудачной попытки попасть в академию "Динамо".
Будковский в интервью YouTube-каналу Дениса Бойко объяснил, как могла сложиться его футбольная карьера.
Лидер "Зари" с детства выступал за киевское "Динамо" и позже за "Отрадный". На одном из юношеских турниров команда Филиппа Будковского выиграла группу, одолев в том числе и "Шахтер", а сам он стал лучшим бомбардиром. Несмотря на это, в академию "Динамо" его так и не пригласили.
В "Шахтере" Будковского уже ждали
Футболист вспоминает, как тренер академии прямо заявил, что никто из "Отрадного" не попадет в состав, даже несмотря на победу в турнире. Позже скауты "Шахтера" вышли на его семью, и Будковский согласился на переезд.
По его словам, в донецком клубе им уже интересовались — скаут заметил его еще во время турнира в Нидерландах. Будковский добавил:
"Один из тренеров подошел к маме и сказал, что мной интересуется "Шахтер". А потом уже и в академии сказали, что давно за мной следили. Но были суды: якобы я что-то должен "Динамо", хотя мне было 12 лет. За что там судиться — непонятно", — объяснил Будковский.
В сезоне 2024/2025 Филипп Будковский сыграл за "Зарю" 29 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.
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