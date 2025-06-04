Будківський назвав причину переходу в Шахтар із Динамо

Пилип Будківський перед матчем. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Форвард луганської "Зорі" Пилип Будківський поділився історією свого юнацького шляху і пригадав, як опинився в системі "Шахтаря" після невдалої спроби потрапити в академію "Динамо".

Будківський в інтерв'ю YouTube-каналу Дениса Бойка пояснив, як могла скластися його футбольна кар'єра.

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Лідер "Зорі" з дитинства виступав за київське "Динамо" та пізніше за "Відрадний". На одному з юнацьких турнірів команда Пилипа Будківського виграла групу, здолавши, зокрема, і "Шахтар", а сам він став найкращим бомбардиром. Попри це, в академію "Динамо" його так й не запросили.

Пилип Будківський у "Зорі". Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

У "Шахтарі" на Будківського вже чекали

Футболіст згадує, як тренер академії прямо заявив, що ніхто з "Відрадного" не потрапить до складу, навіть попри перемогу в турнірі. Пізніше скаути "Шахтаря" вийшли на його сім'ю, і Будківський погодився на переїзд.

Будківський (праворуч) під час виступів за "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/

За його словами, у донецькому клубі ним уже цікавилися — скаут помітив його ще під час турніру в Нідерландах. Будківський додав:

"Один із тренерів підійшов до мами й сказав, що мною цікавиться "Шахтар". А потім уже й в академії сказали, що давно за мною стежили. Але були суди: нібито я щось винен "Динамо", хоча мені було 12 років. За що там судитися, незрозуміло", — пояснив Будківський.

У сезоні 2024/2025 Пилип Будківський зіграв за "Зорю" 29 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів та зробив 4 результативні передачі.

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