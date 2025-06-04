Луїс Енріке кличе Гаві в ПСЖ — що відповіла Барселона

Ламін Ямаль, Фермін Лопес та Гаві. Фото: Reuters/Albert Gea

У "ПСЖ" триває робота над посиленням складу. Наставник переможця Ліги чемпіонів Луїс Енріке зацікавлений у підписанні ще одного гравця "Барселони".

"ПСЖ" хоче оформити перехід Гаві, повідомляє Mundo Deportivo.

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Сам 20-річний Гаві визнав, що інтерес з боку парижан є. Але при цьому наголосив: їхати він не збирається.

"Так, інтерес є, але цього не станеться. Я спокійний. "Барселона" — клуб мого життя. Я хочу залишитися тут назавжди", — заявив Гаві.

Що Гаві сказав про Луїса Енріке

При цьому хавбек не приховує своєї поваги до колишнього тренера збірної Іспанії. За словами Гаві, саме Луїс Енріке дав йому шанс у національній команді, і це стало поворотним моментом у його кар'єрі.

"Для мене він найкращий тренер світу. Він поставив мене до складу проти Італії, тоді його критикували, але він не побоявся. Я дуже йому вдячний", — пояснив Гаві.

Луїс Енріке після перемоги в Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Christian Hartmann

Футболіст також додав, що і з нинішнім тренером "Барси" Хансом-Дітером Фліком у нього склалися теплі стосунки. Гаві завершив сезон із 42 матчами, 3 голами та 2 результативними передачами, попри важку травму.

Цікаво, що раніше інший ексгравець "Барси" Усман Дембеле після переходу в ПСЖ розкрив весь свій потенціал та став головним фаворитом на "Золотий м'яч-2025".

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