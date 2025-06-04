Ротань запросить у Полісся гравців Динамо та Олександрії

Руслан Ротань та Геннадій Буткевич грають у падл. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Житомирське "Полісся" продовжує активно працювати на трансферному ринку. Уже найближчим часом клуб може посилитися півзахисником київського "Динамо" Володимиром Шепелєвим.

Сам гравець зацікавлений у переході, хоча раніше розглядав у пріоритеті варіанти за кордоном, повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

Реклама

Читайте також:

Володимир Шепелєв може стати одним із ключових підсилень команди Руслана Ротаня, яка планує боротися за місце в п'ятірці найкращих у наступному сезоні УПЛ. Поточний контракт футболіста з "Динамо" діє до кінця червня 2025 року, і сторони близькі до розставання.

Паралельно "Полісся" відстежує одразу декількох гравців "Олександрії", які можуть піти за тренером у нову команду.

Володимир Шепелєв бореться з Іваном Калюжним. Фото: instagram.com/shepeliev_8/

Кого ще хоче підписати "Полісся"

Насамперед ідеться про Владислава Царя, яким цікавляться також щонайменше два інші клуби УПЛ і одна команда з Кіпру. Півзахисник може стати об'єктом повноцінної боротьби на ринку.

Що стосується Юрія Мартинюка, то його перехід малоймовірний: за даними джерел, він ближче до "Металіста 1925", хоча "Полісся" все ще розглядає його як резервний варіант. Є сумніви на рівні керівництва клубу.

До списку потенційних підсилень може також додатися Беззер — хавбек, який раніше зв'язувався з низкою клубів Першої ліги, але зацікавив тренерський штаб житомирської команди.

Нагадаємо, "ПСЖ" та "Борнмут" ведуть переговори про суму відступних за Іллю Забарного.

При цьому французький клуб готовий піти на зміни в складі заради переходу захисника збірної України.

Ламін Ямаль став найдорожчим футболістом світу — хто ще увійшов до списку.

У Ніко Вільямса є пропозиції від трьох топклубів — що вирішив лідер збірної Іспанії.