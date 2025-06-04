Трансфер Забарного — ПСЖ продасть Сафонова заради українця

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: instagram.com/afcb/

Футболіст англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний уже цього тижня може підписати контракт із "ПСЖ". Керівництво "вишень" не планувало його продавати, але не зможе встояти перед щедрою пропозицією парижан.

Сам Забарний готовий зробити новий крок у своїй кар'єрі, повідомляє L'Equipe.

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Контракт Іллі Забарного з "Борнмутом" діє до літа 2029 року. Передбачалося, що 22-річний футболіст проведе в клубі з АПЛ ще як мінімум один сезон. Однак "вишні" не стануть перешкоджати переходу гравця в "ПСЖ", якщо сам Ілля погодить умови трансферу з парижанами.

"ПСЖ" готовий виконати умову Забарного

Французи почали цікавитися українцем ще в середині минулого сезону. На той час Ілля категорично дав зрозуміти, що не збирається приймати пропозицію "ПСЖ", доки у складі французького клубу виступає російський воротар Матвій Сафонов. Лідер збірної України вважає неприйнятним виступати в одній команді з голкіпером із РФ.

Ілля Забарний у збірній України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Після перемоги в Лізі чемпіонів "ПСЖ" почав зміцнювати склад, велика частина запланованих трансферів буде зроблена до початку Клубного чемпіонату світу. Ілля Забарний має стати одним із новачків столичного клубу. Заради його переходу "ПСЖ" продасть голкіпера Матвія Сафонова, яким цікавляться команди з Італії та Шотландії.

"ПСЖ" заплатить "Борнмуту" до 50 млн євро за Забарного. Частину цієї суми "вишні" переведуть київському "Динамо" за умовами договору за трансфер Іллі у 2022 році.

Нагадаємо, французький "ПСЖ" значно поліпшив пропозицію щодо переходу Іллі Забарного, "Борнмут" готовий погодитися на трансфер.

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