Стало відомо скільки ПСЖ пропонує до 50 млн євро за Забарного

Названо суму трансферу Забарного в ПСЖ
Український центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний найближчого тижня може бути проданий. Єдиним покупцем на нього є "Парі Сен-Жермен".
Французький журналіст Саша Беніта на своєму YouTube-каналі назвав вартість українського футболіста.
Скільки хочуть віддати за Забарного
За інформацією Беніти, "ПСЖ" запропонував за 22-річного центрбека 45–50 млн євро й хоче завершити угоду до старту клубного чемпіонату світу 14 червня.
Очікується, що все ж менше ніж за 50 млн євро гравця не продадуть. За таку ж суму "Борнмут" продав "Реалу" центрбека Діна Хайсена.
Також стало відомо, що Забарний вагався через присутність у "ПСЖ" російського воротаря Матвія Сафонова, але в клубі готові позбутися від нього.
Забарний зіграв 39 матчів за "Борнмут" у сезоні 2024/25, віддав одну результативну передачу та допоміг клубу фінішувати дев’ятим в АПЛ.
Нагадаємо, легендарний ветеран Лука Модрич після "Реалу" продовжить кар'єру в топовому клубі.
Раніше переможниця шоу "Холостяк" Дар'я Квіткова почала стосунки з Володимиром Бражком.
Лондонський "Челсі" зміг викрасти іспанську зірку, яку хотіли "Реал" та "Барселона".
"Боруссія" Дортмунд запропонувала трансфер брату Джуда Беллінгема.
Читайте Новини.LIVE!