Стало відомо скільки ПСЖ пропонує до 50 млн євро за Забарного

Ілля Забарний. Фото: УАФ

Український центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний найближчого тижня може бути проданий. Єдиним покупцем на нього є "Парі Сен-Жермен".

Французький журналіст Саша Беніта на своєму YouTube-каналі назвав вартість українського футболіста.

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Скільки хочуть віддати за Забарного

За інформацією Беніти, "ПСЖ" запропонував за 22-річного центрбека 45–50 млн євро й хоче завершити угоду до старту клубного чемпіонату світу 14 червня.

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Очікується, що все ж менше ніж за 50 млн євро гравця не продадуть. За таку ж суму "Борнмут" продав "Реалу" центрбека Діна Хайсена.

Також стало відомо, що Забарний вагався через присутність у "ПСЖ" російського воротаря Матвія Сафонова, але в клубі готові позбутися від нього.

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Забарний зіграв 39 матчів за "Борнмут" у сезоні 2024/25, віддав одну результативну передачу та допоміг клубу фінішувати дев’ятим в АПЛ.

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