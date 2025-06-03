Модрич може продовжити кар'єру в італійському гранді

Лука Модрич прощається з "Реалом". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Хорватський футболіст Лука Модрич завершив своє 13-річне перебування в мадридському "Реалі". Після закінчення контракту влітку 2025 року, 39-річний півзахисник став вільним агентом і розглядає варіанти продовження кар'єри в Європі.

Попри вік, півзахисник залишається затребуваним гравцем завдяки своєму досвіду та майстерності, повідомляє Diario AS.

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Колишній лідер "Реала" отримав пропозиції від кількох європейських клубів, зацікавлених у його послугах. Серед потенційних напрямків згадуються клуби з Італії, де він міг би зробити значний внесок у гру команди.

Куди може перейти Модрич

Італійський "Мілан" проявляє інтерес до підписання хорватського гравця. Клуб розглядає можливість посилення півзахисту досвідченим футболістом, здатним привнести стабільність та лідерство на полі.

Лука Модрич та Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Зі свого боку, Лука Модрич відкритий до нових викликів та розглядає пропозиції, які дадуть йому змогу продовжити виступи на високому рівні. Перехід до "Мілана" може стати логічним продовженням його кар'єри в європейському футболі.

Остаточне рішення очікується найближчим часом, і шанувальники з нетерпінням чекають новин про майбутнє хорватського маестро.

За час виступів за "Реал" Модрич став найтитулованішим гравцем в історії клубу, завоювавши 28 трофеїв, включно з шістьма Лігами чемпіонів і чотирма титулами Ла-Ліги. Він також був удостоєний "Золотого м'яча" у 2018 році та визнаний одним із найвидатніших півзахисників свого покоління.

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