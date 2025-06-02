Новий клуб Зінченка — на українця претендують три команди

Олександр Зінченко змінить команду. Фото: instagram.com/zinchenko/

Український захисник Олександр Зінченко цього літа може залишити лондонський "Арсенал". Клуб уже готовий вислухати пропозиції щодо футболіста, який втратив місце в основному складі й не входить у довгострокові плани тренерського штабу.

Згідно з даними The Telegraph, керівництво "Арсеналу" розраховує виручити за трансфер Зінченка від 20 до 25 мільйонів фунтів. Сам футболіст не заперечує проти зміни клубу, оскільки прагне отримати більше ігрової практики перед наступним циклом збірної України.

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У минулому сезоні Олександр Зінченко провів 23 матчі за "канонірів" у всіх турнірах, забив 1 гол та зробив 1 результативну передачу. Уже понад рік циркулюють чутки про те, що 28-річний футболіст змінить клуб. Під час літнього трансферного вікна він зможе підписати контракт із новою командою.

Олександр Зінченко під час тренування. Фото: instagram.com/zinchenko/

Які клуби цікавляться Зінченком

За інформацією журналіста Сема Діна з The Telegraph, на Зінченка претендують відразу три клуби з топчемпіонатів. Серед них - німецька "Баварія", англійський "Ньюкасл" та французький "Монако". Усі три команди шукають варіанти для посилення лівого флангу захисту і готові розглядати українця як гравця основи.

Зінченко в матчі за "Арсенал". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Крім того, "Наполі", який стежив за Олександром ще вісім років тому, може повернутися до кандидатури українця. Неаполітанці також виявляють інтерес до півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова, розглядаючи обидва трансфери як частину літнього оновлення складу.

Поки що переговори перебувають на ранній стадії, але все вказує на те, що Олександр Зінченко залишить "Арсенал" уже найближчими тижнями.

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