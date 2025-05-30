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На заміну Білодід підростає чергова красуня-чемпіонка — фото

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Дата публікації: 30 травня 2025 07:45
В Україні є красуня, яка достойно замінить Білодід та Терлюгу в єдиноборствах
Анна Олійник-Корнійко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Цього сезону в дзюдо змусила про себе говорити юна українська дзюдоїстка Анна Олійник-Корнійко. Дівчина виявилась, не лише талановитою, а й дуже вродливою.

Тому ми вирішили всіх познайомити з Олійник-Корнійко, повідомив портал Новини.LIVE.

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Анна Олейник
Анна Олійник-Корнійко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Анна поки не дуже популярна в соцмережах. Лише в Instagram у неї 1872 підписники. При цьому, у дівчини є хороша можливість росту.

В дзюдо нова красуня

Олійник-Корнійко поки має найбільші досягнення в дзюдо серед молоді та юнаків. На цьому рівні вона була срібною призеркою чемпіонату Європи, вигравала етапи Кубків Європи та була визнана найкращою в Україні серед кадетів.

Анна Олейник
Анна Олійник-Корнійко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

При цьому Олійник-Корнійко навчається у виші. Наразі вона є студенткою Державного податкового університету.

Анна Олейник
Анна Олійник-Корнійко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk
Анна Олейник
Анна Олійник-Корнійко. Фото: instagram.com/a_oleynikkk

Анна має атлетичну фігуру. Риси обличчя у дзюдоїстки виразні, а погляд зосереджений та впевнений. В майбутньому вона має зацікавити багато брендів, як до того Дар'я Білодід.

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Дзюдо єдиноборства Збірна України з дзюдо дружини футболістів Анна Олійник
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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