ПСЖ — Інтер — де та коли дивитися онлайн фінал Ліги чемпіонів

ПСЖ — Інтер — анонс та прогноз на фінал Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 стане справжньою окрасою європейського футбольного року. У поєдинку за трофей зійдуться "ПСЖ" та міланський "Інтер" — клуби, які пройшли довгий і яскравий шлях до вирішальної зустрічі.
Фінальний матч турніру пройде за підвищеної уваги з боку вболівальників по всьому світу, повідомляє портал Новини.LIVE.
У суботу, 31 травня, на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені відбудеться фінал Ліги чемпіонів, де зустрінуться "ПСЖ" та "Інтер". Початок матчу — о 22:00 за київським часом.
Головним арбітром фінального матчу призначено румунського рефері Іштвана Ковача. Він обслуговуватиме свою третю фінальну гру в європейських клубних турнірах після фіналів Ліги Європи 2024 року та Ліги конференцій 2022 року. Ковач є міжнародним суддею з 2010 року і поточного сезону вже судив сім матчів Ліги чемпіонів, включно з матчем-відповіддю 1/8 фіналу між "Ліверпулем" та "ПСЖ".
Стан "ПСЖ" перед матчем
Парижани впевнено завершили сезон у внутрішньому чемпіонаті, зберігши за собою титул переможця Ліги 1. Головним питанням залишається фізична форма лідерів атакувальної лінії, особливо Усмана Дембеле, який став лідером французької команди. У сезоні 2024/2025 вінгер провів 48 матчів у всіх турнірах, забив 33 голи та зробив 11 результативних передач.
Стан "Інтера" перед матчем
"Нерадзуррі" також провели потужний сезон у Серії А і підходить до фіналу з хорошим тонусом. У команді чудова атмосфера попри те, що в останньому турі чемпіонату Італії "Інтер" втратив Скудетто. Тренер Сімоне Індзагі зумів створити збалансований склад, у якому досвід ідеально поєднується з молодістю. Фанати особливо розраховують на Лаутаро Мартінеса, який перебуває в чудовій формі.
Де та коли дивитися матч "ПСЖ" — "Інтер"
Фінальний матч Ліги чемпіонів можна буде подивитися в Україні на телеканалі "Megogo Футбол" та в прямому ефірі на платформі MEGOGO. Також матч покажуть через супутникові сервіси, включно з Setanta Sports.
Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн-трансляцію матчу, щоб уболівальники могли стежити за подіями фіналу в режимі реального часу.
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