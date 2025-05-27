Ротань обрав новий клуб та назве його цього тижня

Руслан Ротань у молодіжній збірній України. Фото: УАФ

Руслан Ротань поки не завершив свою роботу в "Олександрії" і не підписав контракт із новим клубом. Попри інформацію, що з'явилася про відхід головного тренера в "Полісся", офіційної угоди поки немає.

Наразі 43-річний фахівець узяв паузу в переговорах і в особистій бесіді з керівництвом "Олександрії" пояснив, що ухвалить фінальне рішення протягом найближчих днів, повідомляє "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Ключовим моментом має стати спілкування Руслана Ротаня з президентом "Полісся" Геннадієм Буткевичем. Сторони обговорять деталі можливої співпраці, після чого тренер "Олександрії" зрозуміє, що робити далі.

Руслан Ротань відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Рішення — цього тижня

Саме в найближчі день чи два очікується особиста зустріч сторін, на якій планують обговорити всі деталі довгострокової співпраці. За її підсумками тренер назве свій вибір. На нього претендують не тільки "Олександрія" та "Полісся", а й низка інших команд.

Очікується, що ім'я нового клубу Ротаня стане відоме вже до кінця тижня. Наразі обидві сторони близькі до взаєморозуміння, але остаточне слово ще не сказано.

Нагадаємо, у Кріштіану Роналду з'явилася нова амбітна мета, він готується до важливої заяви.

Донецький "Шахтар" поступово позбувається українських гравців — чому це відбувається.

Юрій Вернидуб стане новим головним тренером відомої української команди.

У Харкові з'явиться новий футбольний клуб — що про нього відомо.