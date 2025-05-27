Ротань выбрал новый клуб и назовет его на этой неделе

Ротань выбрал новый клуб — в какой команде будет работать тренер
Руслан Ротань пока не завершил свою работу в "Александрии" и не подписал контракт с новым клубом. Несмотря на появившуюся информацию об уходе главного тренера в "Полесье", официального соглашения пока нет.
Сейчас 43-летний специалист взял паузу в переговорах и в личной беседе с руководством "Александрии" объяснил, что примет финальное решение в течение ближайших дней, сообщает "ТаТоТаке".
Ключевым моментом должно стать общение Руслана Ротаня с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем. Стороны обсудят детали возможного сотрудничества, после чего тренер "Александрии" поймет, что делать дальше.
Решение — на этой неделе
Именно в ближайшие день или два ожидается личная встреча сторон, на которой планируется обговорить все детали долгосрочного сотрудничества. По ее итогам тренер назовет свой выбор. На него претендуют не только "Александрия" и "Полесье", но и ряд других команд.
Ожидается, что имя нового клуба Ротаня станет известно уже до конца недели. Сейчас обе стороны близки к взаимопониманию, но окончательное слово еще не сказано.
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