Ротань выбрал новый клуб и назовет его на этой неделе

Руслан Ротань в молодежной сборной Украины. Фото: УАФ

Руслан Ротань пока не завершил свою работу в "Александрии" и не подписал контракт с новым клубом. Несмотря на появившуюся информацию об уходе главного тренера в "Полесье", официального соглашения пока нет.

Сейчас 43-летний специалист взял паузу в переговорах и в личной беседе с руководством "Александрии" объяснил, что примет финальное решение в течение ближайших дней, сообщает "ТаТоТаке".

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Ключевым моментом должно стать общение Руслана Ротаня с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем. Стороны обсудят детали возможного сотрудничества, после чего тренер "Александрии" поймет, что делать дальше.

Руслан Ротань отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Решение — на этой неделе

Именно в ближайшие день или два ожидается личная встреча сторон, на которой планируется обговорить все детали долгосрочного сотрудничества. По ее итогам тренер назовет свой выбор. На него претендуют не только "Александрия" и "Полесье", но и ряд других команд.

Ожидается, что имя нового клуба Ротаня станет известно уже до конца недели. Сейчас обе стороны близки к взаимопониманию, но окончательное слово еще не сказано.

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