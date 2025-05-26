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Два клуба УПЛ готовят неожиданное объединение

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Дата публикации 26 мая 2025 13:27
Металлист 1925 и Металлист — что известно о возможном объединении
Игроки "Металлист 1925" перед игрой. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

В украинском футболе может произойти очередное слияние клубов. На этот раз речь идет о двух харьковских командах.

"Металлист 1925" и "Металлист" в ближайшие месяцы могут стать единым целым, сообщает журналист Игорь Бурбас

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Инициатива объединения исходит от "Металлиста 1925", который планирует поглотить своего одноименного соседа. После объединения, скорее всего, останется единое название — "Металлист". 

Металлист 1925
Игроки "Металлиста 1925" празднуют гол. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/ 

Что ждет новый клуб

Сейчас "Металлист 1925" готовится к переходным матчам за право остаться в УПЛ — его соперником станет "Левый Берег". В то же время клуб "Металлист" проведет следующий сезон в Первой лиге. Однако непонятно, в каком дивизионе сможет выступать единая команда в случае объединения. 

Нет информации и о том, какие игроки останутся в Харькове, кто будет тренировать команду. Недавно стало известно, что Руслан Ротань стал одним из кандидатов на пост наставника "Металлиста 1925". 

Напомним, фаворитом в борьбе за Руслана Ротаня является амбициозный украинский клуб. 

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Харьков спорт футбол ФК Металлист УПЛ ФК Металлист 1925
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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