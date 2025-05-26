Металлист 1925 и Металлист — что известно о возможном объединении

Игроки "Металлист 1925" перед игрой. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

В украинском футболе может произойти очередное слияние клубов. На этот раз речь идет о двух харьковских командах.

"Металлист 1925" и "Металлист" в ближайшие месяцы могут стать единым целым, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Инициатива объединения исходит от "Металлиста 1925", который планирует поглотить своего одноименного соседа. После объединения, скорее всего, останется единое название — "Металлист".

Игроки "Металлиста 1925" празднуют гол. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Что ждет новый клуб

Сейчас "Металлист 1925" готовится к переходным матчам за право остаться в УПЛ — его соперником станет "Левый Берег". В то же время клуб "Металлист" проведет следующий сезон в Первой лиге. Однако непонятно, в каком дивизионе сможет выступать единая команда в случае объединения.

Нет информации и о том, какие игроки останутся в Харькове, кто будет тренировать команду. Недавно стало известно, что Руслан Ротань стал одним из кандидатов на пост наставника "Металлиста 1925".

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