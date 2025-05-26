Металлист 1925 и Металлист — что известно о возможном объединении

Два клуба УПЛ готовят неожиданное объединение
В украинском футболе может произойти очередное слияние клубов. На этот раз речь идет о двух харьковских командах.
"Металлист 1925" и "Металлист" в ближайшие месяцы могут стать единым целым, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Инициатива объединения исходит от "Металлиста 1925", который планирует поглотить своего одноименного соседа. После объединения, скорее всего, останется единое название — "Металлист".
Что ждет новый клуб
Сейчас "Металлист 1925" готовится к переходным матчам за право остаться в УПЛ — его соперником станет "Левый Берег". В то же время клуб "Металлист" проведет следующий сезон в Первой лиге. Однако непонятно, в каком дивизионе сможет выступать единая команда в случае объединения.
Нет информации и о том, какие игроки останутся в Харькове, кто будет тренировать команду. Недавно стало известно, что Руслан Ротань стал одним из кандидатов на пост наставника "Металлиста 1925".
Напомним, фаворитом в борьбе за Руслана Ротаня является амбициозный украинский клуб.
Бывший главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб вернется к работе уже в новом сезоне, но в другой команде.
Александр Караваев получил от "Динамо" предложение продлить контракт, но пока не спешит это делать.
У Криштиану Роналду появилось выгодное предложение, из-за которого он ушел из "Аль-Насра".
Читайте Новини.LIVE!