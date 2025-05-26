Ротань готов сменить клуб — у тренера есть несколько предложений

Руслан Ротань во время матча. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Футбольный клуб "Александрия" добился исторического успеха в сезоне 2024/2025. Команда под руководством главного тренера Руслана Ротаня заняла второе место в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги.

"Александрия" получила право выступить в еврокубках, но может потерять наставника и нескольких игроков, сообщает "ТаТоТаке".

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"Александрия" завершила минувший сезон на втором месте, хотя практически до последнего боролась с киевским "Динамо" за чемпионский титул. Это достижение важно еще и потому, что последние четыре месяца курсировала информация о возможном уходе Руслана Ротаня, а также некоторых лидеров, из команды. И эти слухи до сих пор не опровергнуты.

Руслан Ротань перед игрой. Фото: УНИАН

Где будет работать Ротань

Согласно информации украинских журналистов, цикл 43-летнего наставника в "Александрии" подошел к концу. Руководство клуба летом будет формировать новую команду с другим главным тренером.

Ротань и сам может быть не заинтересован в продолжении контракта с "Александрией". Ожидания от работы наставника будут очень высокими, а ему придется работать с половиной новых футболистов, если специалист решит остаться.

Руслан Ротань оказался в сложной ситуации. Он так и не получил предложение возглавить "Шахтер", а идти в клуб с более низким статусом нет никакого смысла. Не исключено, что тренер пока так и не определился с дальнейшим местом работы. И это оставляет "Александрии" шанс на продление контракта со специалистом.

"У Ротаня нет других вариантов, кроме "Полесья". Это бюджет и возможность выступать в еврокубках. А также возможность развивать собственный бренд, чтобы не повторить печальный опыт Патрика Ван Леувена", — рассказал журналист Михаил Спиваковский.

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