Ротань готовий змінити клуб — у тренера є декілька пропозицій

Руслан Ротань під час матчу. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Футбольний клуб "Олександрія" домігся історичного успіху в сезоні 2024/2025. Команда під керівництвом головного тренера Руслана Ротаня посіла друге місце в підсумковій турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

"Олександрія" здобула право виступити в єврокубках, але може втратити наставника та декількох гравців, повідомляє "ТаТоТаке".

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"Олександрія" завершила минулий сезон на другому місці, хоча практично до останнього боролася з київським "Динамо" за чемпіонський титул. Це досягнення важливе ще й тому, що останні чотири місяці курсувала інформація про можливий відхід Руслана Ротаня, а також деяких лідерів з команди. І ці чутки досі не спростовані.

Руслан Ротань перед грою. Фото: УНІАН

Де працюватиме Ротань

Згідно з інформацією українських журналістів, цикл 43-річного наставника в "Олександрії" добіг кінця. Керівництво клубу влітку формуватиме нову команду з іншим головним тренером.

Ротань і сам може бути не зацікавлений у продовженні контракту з "Олександрією". Очікування від роботи наставника будуть дуже високими, а йому доведеться працювати з половиною нових футболістів, якщо фахівець вирішить залишитися.

Руслан Ротань опинився в складній ситуації. Він так і не отримав пропозицію очолити "Шахтар", а йти в клуб із нижчим статусом немає жодного сенсу. Не виключено, що тренер поки так й не визначився з подальшим місцем роботи. І це залишає "Олександрії" шанс на продовження контракту з фахівцем.

"Ротань не має інших варіантів, крім "Полісся". Це бюджет та можливість виступати в єврокубках. А також можливість розвивати власний бренд, щоб не повторити сумний досвід Патріка Ван Леувена", — розповів журналіст Михайло Співаковський.

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