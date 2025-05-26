Караваєв натякнув на можливий відхід із Динамо

Олександр Караваєв під час нагородження гравців "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Досвідчений захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв може покинути команду цього літа. Контракт футболіста з клубом закінчується 30 червня.

Пропозиція про продовження від "біло-синіх" уже надійшла, але ветеран ще не ухвалив остаточного рішення, повідомляє YouTube-канал "Футбол 360".

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Олександр Караваєв є одним із найбільш універсальних гравців у складі "Динамо". У сезоні 2024/2025 він виходив на позиції як у захисті, так і в півзахисті, і залишався важливою частиною ротації. Керівництво клубу зацікавлене в його продовженні співпраці, але футболіст взяв паузу для роздумів.

Олександр Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Де гратиме Караваєв

Футболіст підтвердив, що пропозиції з інших клубів поки що не мають офіційного характеру. За його словами, є розмови й інтерес, однак він узяв час, щоб зважити всі варіанти, включно з можливим переїздом за кордон. Важливу роль відіграє і думка сім'ї, яку Караваєв враховує під час ухвалення рішень.

"Ігор Михайлович Суркіс запропонував мені новий контракт, я попросив трохи часу подумати. Думаю, за кілька днів усе стане зрозуміло", — пояснив Караваєв.

Олександр Караваєв у футболці "Динамо". Фото: пресслужба клубу

У сезоні 2024/2025 Караваєв провів за "Динамо" 26 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та зробив 2 результативні передачі.

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