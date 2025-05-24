Динамо поверне свого вихованця та ексгравця збірної України

Євген Макаренко в "Ордабаси". Фото: instagram.com/yevhenii_makarenko/

Український півзахисник Євген Макаренко опинився в центрі неприємної ситуації в Казахстані. Досвідчений футболіст був змушений розірвати контракт із місцевим клубом "Ордабаси" через багатомісячну заборгованість із зарплати.

За словами гравця, йдеться про невиплату більш ніж за три місяці, повідомляє "Український футбол".

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Євген Макаренко у збірній України. Фото: УНІАН

Після повернення в Україну Євген приділив увагу відновленню форми та сім'ї. Він активно тренується та перебуває в пошуку нової команди. Найвищий пріоритет — київське "Динамо", клуб, де він починав кар'єру і де мріє зіграти знову.

Макаренко хоче знову вдягнути футболку "Динамо"

"Для мене це не просто команда — це мій дім. Я знаю, що в "Динамо" свої амбіції й свої плани, але я готовий поборотися за місце в команді. Якщо отримаю шанс — використаю його на всі сто. Я ще не закінчив", — зізнався півзахисник.

Євген Макаренко є вихованцем академії "Динамо", у головній команді дебютував у 2012 році. Також грав за "Говерлу", бельгійські "Андерлехт" та "Кортрейк", угорський "Фехервар" та казахстанський "Ордабаси". З "Динамо" вигравав чемпіонат, Кубок і два Суперкубки України. У складі збірної України провів 15 матчів.

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