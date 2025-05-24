Динамо вернет своего воспитанника и экс-игрока сборной Украины

Евгений Макаренко в "Ордабасы". Фото: instagram.com/yevhenii_makarenko/

Украинский полузащитник Евгений Макаренко оказался в центре неприятной ситуации в Казахстане. Опытный футболист был вынужден разорвать контракт с местным клубом "Ордабасы" из-за многомесячной задолженности по зарплате.

По словам игрока, речь идет о невыплате более чем за три месяца, сообщает "Украинский футбол".

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Евгений Макаренко в сборной Украины. Фото: УНИАН

После возвращения в Украину Евгений уделил внимание восстановлению формы и семье. Он активно тренируется и находится в поиске новой команды. Наивысший приоритет — киевское "Динамо", клуб, где он начинал карьеру и где мечтает сыграть снова.

Макаренко хочет снова надеть футболку "Динамо"

"Для меня это не просто команда — это мой дом. Я знаю, что в "Динамо" свои амбиции и свои планы, но я готов побороться за место в команде. Если получу шанс — использую его на все сто. Я еще не закончил", — признался полузащитник.

Евгений Макаренко является воспитанником академии "Динамо", в главной команде дебютировал в 2012 году. Также играл за "Говерлу", бельгийские "Андерлехт" и "Кортрейк", венгерский "Фехервар" и казахстанский "Ордабасы". С "Динамо" выигрывал чемпионат, Кубок и два Суперкубка Украины. В составе сборной Украины провел 15 матчей.

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