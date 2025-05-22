Арсенал готов на рекордный трансфер за 100 млн евро

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Лондонский "Арсенал" начал активную подготовку к летнему трансферному окну и уже определился с главной целью усиления атаки. Руководство клуба выбрало форварда, на которого планирует сделать ставку в следующем сезоне.

Главным приоритетом "канониров" стал шведский нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш, сообщает FootballTransfers.

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Шведский форвард произвел сильное впечатление на скаутов и тренерский штаб "Арсенала" своим выступлением в Португалии. Вингеры и атакующие полузащитники также рассматриваются, но Виктор Дьекереш — цель номер один.

Интерес к игроку проявляют и другие топ-клубы: "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона". Однако именно "Арсенал" сейчас наиболее активно работает над потенциальным трансфером, чтобы опередить конкурентов. По информации источника, "канониры" готовы выложить за Дьекереша сумму около 100 млн евро, что приближает сделку к статусу одной из крупнейших в истории клуба.

Виктор Дьекереш после победы в чемпионате Португалии. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Кто такой Виктор Дьекереш

Швед провел выдающийся сезон в составе лиссабонского "Спортинга", забив более 40 голов во всех турнирах. Его стиль игры, мощь и универсальность позволяют использовать его как в роли "девятки", так и на фланге атаки. Контракт 26-летнего игрока действует до 2028 года, и сумма отступных оценивается более чем в 80 миллионов евро.

"Арсенал" рассчитывает, что приобретение Дьекереша поможет команде сделать качественный рывок в борьбе за титулы и добавить вариативности в атакующих действиях в сезоне 2025/2026.

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