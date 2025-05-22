Металлист 1925 возглавит бывший тренер сборной Украины

Дмитрий Михайленко после матча. Фото: УНИАН

"Металлист 1925" продолжает подготовку к новому сезону и близок к назначению нового главного тренера. Руководство харьковского клуба уже определилось с приоритетным кандидатом.

Фаворитом на должность наставника команды является Дмитрий Михайленко, сообщает "ТаТоТаке".

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Известно, что 51-летний специалист уже провел переговоры с руководством клуба, и сейчас стороны находятся на финальной стадии согласования условий контракта.

Дмитрий Михайленко командует игрой команды. Фото: УНИАН

Что известно о Михайленко

Ожидается, что официальное назначение может состояться в ближайшие дни. Михайленко хорошо знаком с украинским футболом, а также с задачами, которые стоят перед харьковской командой в следующем сезоне.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины ранее возглавлял "Днепр-1" и кипрский "Пафос". Под его руководством "Днепр-1" вышел в УПЛ и показывал стабильные результаты. С 2024 года специалист возглавляет сборную Украины U-19.

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