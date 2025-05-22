Металіст 1925 очолить колишній тренер збірної України

Дмитро Михайленко після матчу. Фото: УНІАН

"Металіст 1925" продовжує підготовку до нового сезону і близький до призначення нового головного тренера. Керівництво харківського клубу вже визначилося з пріоритетним кандидатом.

Фаворитом на посаду наставника команди є Дмитро Михайленко, повідомляє "ТаТоТаке".

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Відомо, що 51-річний фахівець уже провів переговори з керівництвом клубу, і зараз сторони перебувають на фінальній стадії узгодження умов контракту.

Дмитро Михайленко командує грою команди. Фото: УНІАН

Що відомо про Михайленка

Очікується, що офіційне призначення може відбутися найближчими днями. Михайленко добре знайомий з українським футболом, а також із завданнями, які стоять перед харківською командою в наступному сезоні.

Колишній півзахисник київського "Динамо" і збірної України раніше очолював "Дніпро-1" та кіпрський "Пафос". Під його керівництвом "Дніпро-1" вийшов в УПЛ та показував стабільні результати. З 2024 року фахівець очолює збірну України U-19.

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