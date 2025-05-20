Бущана могли арештувати в Саудівській Аравії — воротар вкрав автомобіль

Георгій Бущан. Фото: "Аль Шабаб"

Воротар "Аль-Шабаба" з Саудівської Аравії Георгій Бущан продовжує обживатись в новій країні. Паралельно він дивує своїм одеським гумором партнерів по команді.

Черговий жарт Бущана був на межі з криміналом. Відео з ним "Аль-Шабаб" опублікував в Instagram.

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Український 30-річний воротар вирішив пожартувати над своїм одноклубником Навафом Аль-Гулаймишем.

Бущан сів на водійське місце автомобіля партнера по команді та сховався в салоні. Коли Аль-Гулаймиш підійшов до машини, він спочатку злякався, ймовірно, подумавши, що хтось намагається викрасти авто.

Побачивши, що це Георгій, саудівський гравець розсміявся. Футболісти обмінялися дружніми обіймами, демонструючи теплу атмосферу в команді.

Відео підкреслило харизму Бущана та його почуття гумору.

У сезоні 2024/25 воротар провів 11 матчів за клуб у Саудівській Аравії, пропустивши 23 голи.

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