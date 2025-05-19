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Фінансовий скандал — у Динамо великий борг перед бізнесменом

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Дата публікації: 19 травня 2025 12:44
Скандал у Динамо: Суркіси винні 120 млн Фірташу — журналіст
Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" може опинитися в непростій ситуації через багаторічні фінансові зобов'язання. Клуб досі не розрахувався з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

Розмір боргу оцінюють у 120 млн доларів, повідомив на своєму YouTube-каналі журналіст Ігор Бурбас.

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Інсайдер стверджує, що кошти були отримані ще до початку повномасштабної війни, і відтоді ні Фірташ, ні його представники не отримали повернення. Йдеться про суму, яку Суркіси нібито використовували для фінансування клубу, залишаючись формальними власниками "Динамо".

Игорь Суркис
Ігор Суркіс під час тренування. Фото: пресслужба клубу

Дмитро Фірташ — власник Group DF, один із найвпливовіших українських олігархів 2000-х років. Хоча він ніколи не обіймав офіційних посад у "Динамо", ЗМІ неодноразово пов'язували його з фінансовою підтримкою клубу, особливо в критичні періоди. Його зв'язки з Ігорем Суркісом часто обговорювалися в контексті тіньового впливу на стратегію "біло-синіх".

Як "Динамо" може розв'язати проблему з боргом

У найближче літнє трансферне вікно у "Динамо" з'явиться можливість виручити кошти від продажу лідерів. Ванат, Шапаренко і Бражко — серед тих, на кого є попит у Європі. Ці трансфери можуть частково покрити борг або стабілізувати фінансове становище клубу.

При цьому головний тренер команди Олександр Шовковський навряд чи отримає підсилення ззовні. Найімовірніше, "Динамо" продовжить ставку на орендарів і вихованців академії, роблячи ставку на розвиток, а не на покупки. Це вимушений курс в умовах фінансової нестабільності.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський встановив досягнення, яке підкорилося тільки обраним наставникам.

Донецький "Шахтар" може підписати колишнього гравця "Динамо", щоб замінити свою зірку.

У списку головних претендентів на "Золотий м'яч" за підсумками року відбулася несподівана зміна.

спорт футбол Динамо УПЛ Ігор Суркіс
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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