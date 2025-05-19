Скандал у Динамо: Суркіси винні 120 млн Фірташу — журналіст

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" може опинитися в непростій ситуації через багаторічні фінансові зобов'язання. Клуб досі не розрахувався з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

Розмір боргу оцінюють у 120 млн доларів, повідомив на своєму YouTube-каналі журналіст Ігор Бурбас.

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Інсайдер стверджує, що кошти були отримані ще до початку повномасштабної війни, і відтоді ні Фірташ, ні його представники не отримали повернення. Йдеться про суму, яку Суркіси нібито використовували для фінансування клубу, залишаючись формальними власниками "Динамо".

Ігор Суркіс під час тренування. Фото: пресслужба клубу

Дмитро Фірташ — власник Group DF, один із найвпливовіших українських олігархів 2000-х років. Хоча він ніколи не обіймав офіційних посад у "Динамо", ЗМІ неодноразово пов'язували його з фінансовою підтримкою клубу, особливо в критичні періоди. Його зв'язки з Ігорем Суркісом часто обговорювалися в контексті тіньового впливу на стратегію "біло-синіх".

Як "Динамо" може розв'язати проблему з боргом

У найближче літнє трансферне вікно у "Динамо" з'явиться можливість виручити кошти від продажу лідерів. Ванат, Шапаренко і Бражко — серед тих, на кого є попит у Європі. Ці трансфери можуть частково покрити борг або стабілізувати фінансове становище клубу.

При цьому головний тренер команди Олександр Шовковський навряд чи отримає підсилення ззовні. Найімовірніше, "Динамо" продовжить ставку на орендарів і вихованців академії, роблячи ставку на розвиток, а не на покупки. Це вимушений курс в умовах фінансової нестабільності.

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