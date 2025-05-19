Шовковський повторив шлях Реброва та Дем'яненка в Динамо

Олександр Шовковський під час матчу із "Шахтарем". Фото: пресслужба "гірників"

Олександр Шовковський оформив не тільки чемпіонство з "Динамо" в сезоні 2024/2025, а й вписав своє ім'я в історію клубу. Наставник киян став лише третьою людиною, якій вдалося стати чемпіоном України у складі "Динамо" як гравцеві і як тренеру.

У статусі футболіста Шовковський завоював рекордні 14 титулів чемпіона України, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Реклама

Читайте також:

Наставник "Динамо" Олександр Шовковський повторив свій успіх уже на тренерській лавці. До нього подібного досягали тільки Анатолій Дем'яненко (чемпіон 1992/93) та Сергій Ребров (дев'ять разів перемагав як гравець та двічі як тренер).

Олександр Шовковський і Даріо Срна. Фото: пресс0служба "Шахтаря"

Це досягнення — рідкість навіть для такого титулованого клубу, як "Динамо". Бути частиною чемпіонської історії в різних амплуа - знак не тільки майстерності, а й тривалості впливу в команді.

Олександр Шовковський і Марино Пушич. Фото: пресс0служба "Шахтаря"

Інші тренери, кому це вдавалося в СРСР та Україні

Якщо дивитися ширше — на радянський та український періоди — в історії "Динамо" є ще чотири видатні імена, яким підкорялася ця планка:

Валерій Лобановський — 1 чемпіонство СРСР як гравець, 8 чемпіонств СРСР та 5 чемпіонств України як тренер;

Михайло Фоменко — 3 чемпіонства СРСР як гравець, 1 чемпіонство України як тренер;

Йожеф Сабо — 4 чемпіонства СРСР як гравець, 2 чемпіонства України як тренер;

Олексій Михайличенко — 3 чемпіонства СРСР як гравець, 2 чемпіонства України як тренер.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" готується до трансферу Миколи Матвієнка до португальського клубу, заміна гравцеві вже знайдена.

Усман Дембеле перестав бути головним претендентом на "Золотий м'яч" через конфлікт із головним тренером "ПСЖ".

Юрій Вернидуб влітку може очолити стабільну й амбітну українську команду.