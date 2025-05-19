Вернидуб може очолити Полісся — клуб шукає наставника на новий сезон

Полісся збирається очолити досвідчений український тренер
Житомирське "Полісся" наразі шукає тренера на наступний сезон. Серед потенційних кандидатів відомі українські тренери.
Одним із основних кандидатів являється головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб, передає портал Sport.ua.
Вернидуб очолить "Полісся"
Основним кандидатом на посаду вважають Руслана Ротаня, але Вернидуб йде за ним наступним у списку. Обидва влітку стануть вільними агентами.
Вернидуб, який нещодавно натякнув на завершення роботи з криворізьким "Кривбасом" після трьох років, уболівальники пропонують не лише в "Полісся", а й в ЛНЗ та "Металіст 1925".
Вернидуб у сезоні 2023/2024 привів "Кривбас" до бронзових медалей УПЛ, але після успіху продав більшість лідерів і через це втратив у стабільності результатів.
Вернидуб також раніше успішно тренував луганську "Зорю" та тираспольський "Шериф".
Нагадаємо, португальський форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду завершить професійну кар'єру у 2027-му році.
Київське "Динамо" запропонує Андрію Ярмоленку продовжити контракт.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла відомий турнір в Японії.
Харківський "Металіст 1925" звільнив головного тренера Патріка Ван Леувена.
Читайте Новини.LIVE!