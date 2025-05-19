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Головна Спорт Полісся збирається очолити досвідчений український тренер

Полісся збирається очолити досвідчений український тренер

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Дата публікації: 19 травня 2025 00:55
Вернидуб може очолити Полісся — клуб шукає наставника на новий сезон
Власник "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" наразі шукає тренера на наступний сезон. Серед потенційних кандидатів відомі українські тренери.

Одним із основних кандидатів являється головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб, передає портал Sport.ua.

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Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

Вернидуб очолить "Полісся"

Основним кандидатом на посаду вважають Руслана Ротаня, але Вернидуб йде за ним наступним у списку. Обидва влітку стануть вільними агентами.

Вернидуб, який нещодавно натякнув на завершення роботи з криворізьким "Кривбасом" після трьох років, уболівальники пропонують не лише в "Полісся", а й в ЛНЗ та "Металіст 1925".

Вернидуб у сезоні 2023/2024 привів "Кривбас" до бронзових медалей УПЛ, але після успіху продав більшість лідерів і через це втратив у стабільності результатів.

Вернидуб також раніше успішно тренував луганську "Зорю" та тираспольський "Шериф".

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УПЛ Руслан Ротань Юрій Вернидуб Генадій Буткевич Полісся
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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