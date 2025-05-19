Вернидуб может возглавить Полесье — клуб ищет наставника на новый сезон

Полесье собирается возглавить опытный украинский тренер
Житомирское "Полесье" сейчас ищет тренера на следующий сезон. Среди потенциальных кандидатов известные украинские тренеры.
Одним из основных кандидатов является главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб, передает портал Sport.ua.
Вернидуб возглавит "Полесье"
Основным кандидатом на должность считают Руслана Ротаня, но Вернидуб идет за ним следующим в списке. Оба летом станут свободными агентами.
Вернидуб, который недавно намекнул на завершение работы с криворожским "Кривбассом" после трех лет, болельщики предлагают не только в "Полесье", но и в ЛНЗ и "Металлист 1925".
Вернидуб в сезоне 2023/2024 привел "Кривбасс" к бронзовым медалям УПЛ, но после успеха продал большинство лидеров и из-за этого потерял в стабильности результатов.
Вернидуб также ранее успешно тренировал луганскую "Зарю" и тираспольский "Шериф".
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