Вернидуб может возглавить Полесье — клуб ищет наставника на новый сезон

Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" сейчас ищет тренера на следующий сезон. Среди потенциальных кандидатов известные украинские тренеры.

Одним из основных кандидатов является главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб, передает портал Sport.ua.

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Вернидуб возглавит "Полесье"

Основным кандидатом на должность считают Руслана Ротаня, но Вернидуб идет за ним следующим в списке. Оба летом станут свободными агентами.

Вернидуб, который недавно намекнул на завершение работы с криворожским "Кривбассом" после трех лет, болельщики предлагают не только в "Полесье", но и в ЛНЗ и "Металлист 1925".

Вернидуб в сезоне 2023/2024 привел "Кривбасс" к бронзовым медалям УПЛ, но после успеха продал большинство лидеров и из-за этого потерял в стабильности результатов.

Вернидуб также ранее успешно тренировал луганскую "Зарю" и тираспольский "Шериф".

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