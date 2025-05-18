Металлист 1925 уволил Ван Леувена и хочет пригласить Руслана Ротаня

Патрик Ван Леувен. Фото: "Металлист 1925"

Харьковскому "Металлисту 1925" придется искать нового главного тренера. Клуб отстранил наставника команды Патрика Ван Леувена.

Однако инсайдер Игорь Бурбас утверждает, что тренера уволили, несмотря на формулировку об отстранении.

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Патрик Ван Леувен. Фото: "Металлист 1925"

Ван Леувена уволили

В предпоследнем туре Первой лиги "Металлист 1925" проиграл "Эпицентру" со счетом 1:3.

После этой игры шансы команды подняться на второе место и выйти напрямую в УПЛ сильно уменьшились. Поэтому руководство клуба приняло решение об увольнении наставника, что было актуальным еще зимой, поскольку команда ужасно играла несмотря на самый большой бюджет в Первой лиге и лучший состав.

По словам Бурбаса, Ван Леувену уже сообщили об увольнении с должности главного тренера.

Также источники сообщили, что клуб уже длительное время ищет нового тренера среди украинцев. Приоритет отдают наставнику "Александрии" Руслану Ротаню.

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