Металіст 1925 звільнив Ван Леувена та хоче запросити Руслана Ротаня

Патрік Ван Леувен. Фото: "Металіст 1925"

Харківському "Металісту 1925" доведеться шукати нового головного тренера. Клуб відсторонив наставника команди Патріка Ван Леувена.

Однак інсайдер Ігор Бурбас стверджує, що тренера звільнили, попри формулювання про відсторонення.

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Патрік Ван Леувен. Фото: "Металіст 1925"

Ван Леувена звільнили

В передостанньому турі Першої ліги "Металіст 1925" програв "Епіцентру" з рахунком 1:3.

Після цієї гри шанси команди піднятись на друге місце та вийти напряму в УПЛ сильно зменшились. Тому керівництво клубу ухвалило рішення про звільнення наставника, що було актуальним ще взимку, бо команда грала жахливо попри найбільший бюджет в Першій лізі та найкращий склад.

За словами Бурбаса, Ван Леувену вже повідомили про звільнення з посади головного тренера.

Також джерела повідомили, що клуб вже тривалий час шукає нового тренера серед українців. Пріоритет віддають наставнику "Олександрію" Руслану Ротаню.

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