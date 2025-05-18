Ярослава Магучіх легко виграла етап Золотої серії World Athletics у Токіо

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

В Токіо відбувся турнір "Золотої" серії Континентального туру World Athletics зі стрибків у висоту. На нього була запрошена олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх.

Українка здобула перемогу без будь-якого опору, повідомив портал Новини.LIVE.

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Магучіх виграла дуже легко

Ярослава була головною зіркою турніру. Якщо на етапах "Діамантової ліги" збираються найсильніші і на їх фоні Ярослава на голову вище, то в Японії між нею та суперницями була прірва.

Магучіх, яка підходила до змагань після перемог на етапах "Діамантової ліги" в Сямені та Шанхаї, а також на What Gravity Challenge-2025 в Досі, пропустила чотири висоти та почала із висоти 1.91 м, коли всі суперниці вже завершили виступи.

Чешка Міхаела Груба, безпомилково подолала три висоти до 1.85 м, але не впоралася з 1.88 м. Магучіх із першої спроби взяла 1.91 м, гарантувавши собі "золото", а потім бездоганно стрибнула 1.96 м, встановивши найкращий результат турніру.

Результати "Золотого" етапу в Токіо:

Ярослава Магучіх (Україна) — 1.96 м Міхаела Груба (Чехія) — 1.85 м Татьяна Гусіна (Греція) — 1.80 м

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