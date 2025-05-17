Шапаренка може придбати Трабзонспор — клуб розглядає трансфер

Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" влітку може продати свого лідера Миколу Шапаренка. Футболіст хоче бути проданий, хоч він і потрібен клубу.

Про інтерес до Шапаренка повідомив портал Haber61.net.

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Хто хоче купити Шапаренка

За інформацією джерела, 26-річного півзахисника "Динамо" у літнє трансферне вікно хоче купити турецький "Трабзонспор".

Наразі клуб активно вивчає фінансові умови потенційного трансферу, щоб ухвалити остаточне рішення щодо підписання українця.

У сезоні 2024/2025 Шапаренко провів 36 матчів за "Динамо", відзначившись сімома голами та десятьма результативними передачами.

Шапаренко має чинний контракт з "Динамо" до 30 вересня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 10 млн євро.

Зазначимо, що в "Трабзонспорі" грають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан.

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