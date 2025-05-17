Артем Довбик розповів, коли відновиться після травми

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Форвард "Роми" та збірної України Артем Довбик травмувався перед важливим матчем з "Міланом". Наразі ще не відомі терміни його відновлення, але у ЗМІ з’явилася інформація, що він не допоможе римлянам в останніх матчах сезону та не зіграє за національну збірну в Канаді.

Ситуацію зі своєю травмою Довбик прокоментував для "Трибуни".

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Скільки матчів пропустить Довбик

Як вже стало відомо, Артем не потрапив у заявку Мілана на матч, який пройде 18 травня.

Довбик підтвердив, що отримав травму провідного м’яза на тренуванні 16 травня.

При цьому він спростував чутки про свою участь у наступних іграх, серед яких Турнір чотирьох націй у Канаді.

Повернення Артема планується на матч з "Торіно", 25 травня.

"Будемо намагатися відновитися до "Торіно", — зазначив 27-річний нападник.

Цього сезону Довбик залишається ключовим гравцем "Роми" в атаці, забивши 17 голів і віддавши три результативні передачі в 45 матчах.

У Серії А Артем провів 32 гри, забив 12 голів і зробив два асисти.

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