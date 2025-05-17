Тренер Шахтаря Пушич натякнув на відставку та чекає пропозицій з-за кордону

Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

Тренерське крісло під головним тренером "Шахтаря" Маріно Пушичем вже давно розхиталось. При цьому, тренер й сам натякає, що хоче піти з клубу.

Про своє майбутнє він розповів у інтерв’ю порталу De Telegraaf.

Реклама

Читайте також:

Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

Пушич хоче піти

Головний тренер "Шахтаря" допустив можливість свого відходу з клубу й повідомив, що відкритий до пропозицій від закордонних команд. Він уточнив, що причини для можливого відходу з клубу — різні, зокрема особисті.

За словами Пушича, нещодавно він вперше став дідусем й всього раз бачив онуку, але хотів би це робити частіше.

Тренер зазначив, що віддаленість від сім’ї, яка перебуває за межами України, є важливим фактором у прийнятті рішення про своє майбутнє.

Зазначимо, що серед уболівальників та багатьох експертів в Україні існує думка, що не Пушич має піти, а його мають звільнити за невдалі спортивні результати. Команда, хоч й виграла Кубок України, але в чемпіонаті країни вперше за майже 30 років не буде в ТОП-2.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко відвідав конгрес ФІФА.

Дружина українського захисника Віталія Миколенка розповіла, як дивно дізналася про вагітність.

У 40-річного португальця Кріштіану Роналду виникли проблеми й тому він наразі не грає.