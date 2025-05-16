Делегація УАФ на чолі з Шевченком взяла участь у Конгресі ФІФА

Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Делегація Української асоціації футболу взяла участь у 75-му Конгресі ФІФА, який відбувся у столиці Парагваю — Асунсьйоні. Україну на форумі представляли президент УАФ Андрій Шевченко, віце-президент Олександр Шевченко та генеральний секретар організації Ігор Грищенко.

Про це повідомляє УАФ у п'ятницю, 16 травня.

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Після завершення офіційної частини Конгресу відбулася важлива подія — відеозв'язок між президентом ФІФА Джанні Інфантіно та президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомив Андрій Шевченко, під час розмови ключовою темою стало питання повернення миру в Україну.

"Головна зустріч відбулася вже після Конгресу. Нам вдалося організувати приватне спілкування Президента України з головою ФІФА. Йшлося про надзвичайно важливу тему — встановлення миру. Президент Зеленський наголосив, що спорт має величезний вплив на суспільства та держави у всьому світі. Тому надзвичайно важливо, що ФІФА підтримує прагнення до справедливого й тривалого миру", — зазначив Андрій Шевченко.

Він також додав, що сьогодні кожен ресурс, зокрема футбол, має бути задіяний для досягнення спільної мети — завершення війни. Українська сторона подякувала міжнародним партнерам за постійну підтримку.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно та очільником Української асоціації футболу Андрієм Шевченком — вони обговорили роль футболу як інструменту єднання та важливість спорту для підтримки миру й гуманітарних ініціатив.

Крім того, у Сербії відбувся Конгрес УЄФА, який супроводжувався низкою гучних скандалів і став невдалим для української делегації — її представник зазнав поразки під час виборів.

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