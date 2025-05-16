Зеленський обговорив з Інфантіно і Шевченком роль футболу у досягненні миру

Володимир Зеленський. Фото: Офіційний канал Президента України — Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів розмову по відео зв’язку з главою ФІФА Джанні Інфантіно та керівником УАФ Андрієм Шевченком. Глава держави спілкувався з функціонерами про футбол та мир.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Джанні Інфантіно та Андрій Шевченко. Фото: Офіційний канал Президента України — Володимира Зеленського

Зеленський подякував Інфантіно

Президент України повідомив, що подякував Інфантіно за підтримку та підкреслив, що спорт має значний вплив на суспільства й держави. Тому він високо цінує сильну позицію ФІФА заради досягнення справедливого миру.

Зеленський закликав до спільної роботи для якнайшвидшого припинення вогню та достойного завершення війни, наголосивши на важливості дипломатії.

При цьому, Зеленський закликав Москву зробити реальні кроки до завершення конфлікту, а не імітувати зусилля.

"Треба працювати разом заради миру і якнайшвидшого припинення вогню та достойного й справедливого завершення війни. Дипломатія має значення.

У Москві повинні почати робити справжні кроки до закінчення війни, а не їхню імітацію", — йдеться в повідомленні Зеленського.

Також Президент висловив вдячність за підтримку українців, зокрема спортсменів і дітей, та впевненість у подальшій співпраці з ФІФА.

Зазначимо, що ФІФА у 2022-му році відсторонило Росію від всіх міжнародних змагань. Однак, наразі Інфантіно постійно у своїх виступах наголошує на необхідності повернення росіян.

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